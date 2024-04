Un sondage du New York Times et Siena College publié samedi laisse entrevoir un duel serré lors des présidentielles du 8 novembre aux Etats-Unis entre le président Joe Biden et son prédécesseur et principal rival, Donald Trump.

D’après la nouvelle enquête, le prétendant républicain ne compte qu’un point d’avance (46%) sur le candidat démocrate (45%), alors qu’il le devançait par cinq points (48%-43%) en février dernier.

Former President Trump leads President Biden by one point among registered voters nationwide, 46% to 45%, in the widely covered New York Times/Siena College poll — a Biden gain from February, when Trump led by four.https://t.co/GB3EaETqB7 — Axios (@axios) April 13, 2024

Pour le New York Times, l’amélioration de la performance du locataire de la Maison Blanche montre que les démocrates ont commencé à resserrer les rangs, malgré des doutes persistants sur l’état de l’économie et l’inquiétude suscitée par l’âge du président.

Le resserrement des sondages est la dernière preuve que le prochain scrutin sera très disputé entre les deux candidats, indique la publication, rappelant que les deux dernières élections présidentielles ont été décidées par des dizaines de milliers de voix dans une poignée d’États-clés.

Dans un pays aussi divisé, tout changement de soutien pourrait s’avérer décisif, commente le quotidien.

Un autre sondage mené la semaine dernière par le Wall Street Journal a donné une large avance à Trump dans six États clés (Pennsylvanie, Michigan, Arizona, Géorgie, Nevada et Caroline du Nord).

L’enquête attribue cette avancée à « un large mécontentement des électeurs au sujet de l’économie nationale et de profonds doutes sur les capacités et les performances professionnelles de Biden ».

Le sondage d’opinion accorde au milliardaire new-yorkais une avance comprise entre 2 et 8% dans ces Etats dans un scrutin test incluant des candidats tiers et indépendants. Le candidat républicain compte une avance similaire lorsque les électeurs sont invités à choisir uniquement entre lui et Biden.