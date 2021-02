Le dispositif Covax, destiné à assurer le partage équitable de vaccins anti-Covid, a publié mercredi les premières prévisions de distribution provisoire des vaccins anti-covid aux pays participants à ce dispositif.

Les doses – environ 337,2 millions d’unités – couvriront 3,3% de la population dans 145 pays et territoires. Il s’agit de vacciner les plus vulnérables, et notamment le personnel soignant.

Piloté par l’OMS, l’Alliance du vaccin (Gavi) et la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (Cepi), Covax vise à fournir d’ici fin 2021 des doses à 20% de la population des 190 nations participantes.

Le dispositif Covax prévoit actuellement que 1,2 million de doses du vaccin Pfizer/BioNTech seront mises à la disposition de moins de 20 pays au cours du premier trimestre 2021, sous réserve de la conclusion d’accords supplémentaires. Ces doses seront complétées « par des volumes plus importants » du vaccin développé par AstraZeneca et l’université d’Oxford (Royaume-Uni).

« Des volumes supplémentaires de doses du vaccin Pfizer-BioNTech seront disponibles au cours du deuxième trimestre et au-delà, conformément à l’accord d’achat anticipé signé entre Gavi et Pfizer-BioNTech pour un maximum de 40 millions de doses », indique le dispositif Covax dans ses prévisions.

« Les doses totales couvrent en moyenne 3,3% de la population des 145 participants », en ligne avec l’objectif de 3% de couverture sur les six premiers mois de 2021, « ce qui est suffisant pour protéger les groupes les plus vulnérables tels que les travailleurs de la santé », conclut-il.