Coronavirus : plus de 1,2 million de décès dans le monde

Plus de 1,2 million de décès dus au nouveau coronavirus ont été officiellement recensés dans le monde, selon un comptage réalisé par l’AFP à partir de sources officielles lundi à 7h45 GMT.

Au total, au moins 1.200.042 morts, pour 46.452.818 cas, ont été déclarés. Près d’un décès sur cinq a eu lieu aux États-Unis, pays le plus endeuillé au monde avec 230.996 morts pour 9.207.364 contaminations.

Suivent le Brésil avec 160.074 décès et 5.545.705 cas, l’Inde (122.607 morts, 8.229.313 cas), le Mexique (91.895, 929.392) et le Royaume-Uni (46.717, 1.034.914).

L’Amérique latine et les Caraïbes sont la région la plus meurtrie avec plus de 402.787 morts, devant l’Europe (280.109), les États-Unis/Canada (241.175) et l’Asie (171.423).

Plus de 100.000 nouveaux morts ont été recensés dans le monde depuis le 16 octobre.

Ces sept derniers jours, plus de 6.500 décès ont été enregistrés quotidiennement dans le monde. Près de 40% de ces morts ont été recensés en Europe, région où la pandémie progresse le plus vite actuellement.