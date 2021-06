Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

– Le variant Delta plus transmissible –

Le variant Delta, qui menace la levée des dernières restrictions au Royaume-Uni, se transmet 40% plus que le variant Alpha jusqu’alors dominant au Royaume-Uni, a indiqué dimanche le ministre britannique de la Santé Matt Hancock.

Malgré une augmentation du nombre de nouveaux cas de Covid-19 ces derniers jours, dépassant les 5.000 voire 6.000 cas recensés quotidiennement, le nombre d’hospitalisations reste stable, a indiqué Matt Hancock. La majorité des hospitalisations concerne des patients qui n’ont pas été vaccinés, a-t-il assuré.

Mais l’arrivée du variant Delta, identifié pour la première fois en avril en Inde et désormais dominant au Royaume-Uni, selon les estimations, après un long confinement hivernal menace la levée des dernières restrictions espérée le 21 juin.

– Etre vacciné, nouvel argument de drague sur les applis

A grand coups de badges « je suis vacciné » ou « j’ai eu ma dose » sur leur profil, les usagers des applis de rencontre au Royaume-Uni peuvent à leur tour dès lundi faire de leur statut vaccinal anti-Covid un argument de séduction.

Les usagers de Tinder et consorts pourront ainsi ajouter leur vaccin à leur attirail pour plaire et s’ils affichent leur soutien à la campagne « Chaque vaccination nous donne l’espoir », bénéficier de munitions offertes – comme des « Super like » – dans l’arsenal de la drague en ligne, dans un pays éprouvé par des mois de confinement hivernal.