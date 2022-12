Selon la police, le suspect est également décédé après des échanges de tirs avec les forces de l’ordre.

Cinq personnes ont été tuées et une autre blessée dimanche 18 décembre dans une fusillade à Vaughan, ville dans la banlieue de Toronto (Canada), a annoncé la police. Le suspect est également décédé après des échanges de tirs avec les forces de l’ordre, a précisé devant la presse Jim MacSween, chef de la police locale. La personne blessée a été transportée à l’hôpital et ses jours ne seraient pas en danger.

Five victims and one suspect deceased, one victim in hospital, following an active shooter incident at a condo on Jane St., Vaughan. Police Investigation is ongoing. https://t.co/3gO6v5zjyZ https://t.co/ooq0Bi6eDV

— York Regional Police (@YRP) December 19, 2022