Le secrétaire d’Etat, Antony Blinken, s’est entretenu aujourd’hui avec le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, concernant la question des violences au Proche-Orient. Dans cet entretien, les États-Unis ont reconnu le rôle majeur du Maroc dans la résolution du conflit.

« Je me suis entretenu avec le ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita de l’importance de rétablir le calme en Israël, en Cisjordanie et à Gaza pour éviter de nouvelles pertes en vies humaines. », vient de tweeter Antony Blinken.

Lors de cet entretien, le secrétaire d’Etat américain a ainsi confirmé que le Maroc est un partenaire stratégique avec lequel travaillent les États-Unis pour mettre fin à ce conflit.

I spoke with Moroccan Foreign Minister Nasser Bourita about the importance of restoring calm in Israel and the West Bank and Gaza to prevent further loss of life. Morocco is a strategic partner, and we will work together to end this conflict.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 18, 2021