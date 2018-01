Un avion saoudien s'écrase au Yémen

Un avion saoudien de la coalition militaire engagée dans le conflit au Yémen s’est écrasé, le 7 janvier, à cause d’une «faille technique» sans faire de victimes, ont indiqué la coalition et un média d’État.

Les deux pilotes ont été secourus et rapatriés en Arabie saoudite, a-t-il ajouté sans donner plus de détails. Un communiqué de la coalition publié plus tard par l’agence officielle saoudienne SPA a précisé qu’il s’agissait d’un avion saoudien et que les opérations de secours avaient été assurées par des forces au sol.

La coalition sous commandement saoudien intervient au Yémen depuis mars 2015 en soutien au président Abd Rabbo Mansour Hadi. Ce dernier a été chassé de Sanaa quand les rebelles Houthis se sont emparés de la capitale yéménite en septembre 2014 ainsi que de vastes portions de territoire.

Les Houthis ont affirmé dimanche avoir abattu l’avion au-dessus de Saada, leur fief dans le nord du pays, selon la chaîne de télévision Al-Masirah, contrôlée par la rébellion yéménite.

Le conflit au Yémen, pays déjà considéré comme le plus pauvre de la péninsule arabique, a fait plus de 8.750 morts, dont de nombreux civils, et provoqué «la pire crise humanitaire de la planète».