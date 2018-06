Arabie: remaniement ministériel, un ministère de la Culture à part entière

Les autorités saoudiennes ont annoncé samedi un remaniement ministériel avec la mise en place d'un ministère de la Culture à part entière dans le royaume ultraconservateur engagé dans des réformes sociétales.

Il s'agit du deuxième remaniement depuis la nomination en juin 2017 de l'héritier du trône Mohammed ben Salmane, fils du roi Salmane et également vice-Premier ministre et ministre de la Défense.

Selon l'agence officielle SPA, Bader ben Abdallah, un prince lié selon le New York Times à l'achat d'un tableau de Léonard de Vinci, a été nommé ministre de la Culture, un portefeuille devenu à part entière après avoir été scindé de celui de l'Information.

Deux autres nouveaux ministres ont été nommés: Ahmed ben Souleiman al-Rajhi, un ingénieur et homme d'affaires, à la tête du ministère du Travail et du Développement social, et Abdellatif ben Abdel Aziz Al-cheikh à la tête de celui des Affaires islamiques.

Le ministère de l'Information reste régi par Awwad al-Awwad.

En 2017, le New York Times avait affirmé que le prince Bader, un proche du prince héritier, aurait passé les ordres auprès de la maison d'enchères Christie's qui a organisé la vente du tableau du Christ intitulé "Salvator mundi" (Sauveur du monde) pour 450 millions de dollars.

Une série de réformes sous l'impulsion du prince héritier

L'Arabie saoudite s'est engagée, sous l'impulsion du prince héritier, dans une série de réformes visant à une plus grande participation dans la vie économique et sociale des femmes, autorisées par exemple à conduire dans le royaume à partir du 24 juin mais restant sous tutelle masculine.

Le prince héritier a également levé l'interdiction des salles de cinéma, autorisé les concerts mixtes et réduit les pouvoirs de la police religieuse, longtemps redoutée dans le royaume régi par une version rigoriste de l'islam.

Mais l'Arabie saoudite, qui abrite les deux premiers saints de l'islam, la Mecque et Médine, ne reconnaît pas le droit des non musulmans à pratiquer leur religion en public et punit sévèrement l'apostasie ou le blasphème.

L'arrestation ces dernières semaines de plusieurs défenseurs des droits de l'Homme, dont des femmes, a en outre reflété les limites des réformes opérées.

Le royaume a par ailleurs annoncé samedi avoir mis en place une commission royale pour la ville sainte de la Mecque, qui accueillera en août des millions de musulmans pour le grand pèlerinage annuel. La commission sera présidée par le prince Mohammed.

Aucun détail n'a été fourni sur cette commission.