Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Abdellatif Miraoui, a affirmé, mardi à Rabat, que son département œuvre avec un certain nombre d’établissements des secteurs public et privé pour le renforcement de la capacité d’accueil des cités universitaires, à travers l’extension des cités actuelles et la construction de nouvelles cités et de résidences universitaires, en partenariat avec le secteur privé, dans le but d’atteindre 410.000 lits à l’horizon 2030.

La capacité d’accueil actuelle des cités universitaires publiques, des internats et des résidences privées a atteint 110.000 lits, a précisé M. Miraoui en réponse à une question orale du groupe de la Confédération générale des entreprises du Maroc à la Chambre des conseillers sur les cités universitaires, notant que le ministère a recensé les besoins afin de combler le manque lié à la capacité d’accueil des cités universitaires estimé à 300.000 lits.

Le ministère de l’Enseignement supérieur est dans une course contre la montre pour doubler le nombre de cités universitaires, a-t-il assuré, soulignant que la justice territoriale ne concerne pas uniquement les infrastructures universitaires, mais elle porte aussi sur la capacité de doter les étudiants d’un ensemble de compétences de vie à travers la mise à leur disposition de structures universitaires d’accueil.

L’année universitaire a été marquée par le renforcement de la capacité d’accueil dans les cités universitaires et ce, en procédant à l’inauguration de nouvelles cités à Taza (1.300 lits), Kénitra (1.800 lits) et Agadir (1.600 lits), outre l’extension de la cité universitaire de Nador (820 lits) et de la cité universitaire Souissi 1 (1.200 lits), s’est, par ailleurs, félicité M. Miraoui.

Le responsable gouvernemental a annoncé, dans ce cadre, qu’une nouvelle résidence universitaire d’une capacité d’accueil de 574 lits sera inaugurée à Agadir dans le cadre d’un partenariat avec le secteur privé.