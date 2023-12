Les éléments de la brigade régionale de la police judiciaire de Fès, en coordination avec les services de la Direction générale de la Surveillance du Territoire, ont interpellé, samedi, sept individus, dont trois femmes, pour leur implication présumée dans un réseau criminel d’escroquerie sur des candidats à l’émigration.

Les données de l’enquête font ressortir que la principale suspecte, ainsi que sa sœur, subtilisaient d’importantes sommes d’argent à plusieurs victimes, en échange de fausses promesses de contrats de travail à l’étranger, a-t-on indiqué de source sécuritaire, précisant que l’enquête a, également, révélé l’implication des cinq autres mis en cause, dans la médiation et la participation dans les opérations d’escroquerie, avant qu’ils ne soient tous arrêtés à Fès et Taza.

Les perquisitions menées dans le cadre de cette affaire ont permis à la saisie d’importantes sommes d’argent provenant des opérations d’escroquerie, ainsi que la saisie de reconnaissances de dette, rédigées par les suspects au profit des victimes, a-t-on ajouté de même source.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête judiciaire, menée sous la supervision du Parquet compétent, afin de faire la lumière sur les tenants et aboutissants de cette affaire, et d’identifier toutes les ramifications possibles de ce réseau criminel.