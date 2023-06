Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 25 juin 2023:

– Temps chaud à localement très chaud sur le Nord, le Centre, l’Est des provinces Sahariennes et le Sud-Est.

– Nuages bas nombreux sur les côtes Centre et le Nord-ouest des provinces du Sud avec bruines locales la matinée.

– Formations brumeuses assez fréquentes sur les côtes et les plaines Nord et Centre.

– Développements de nuages instables avec ondées et orages par endroits sur le Moyen Atlas et le Sud de l’Oriental, débordant en fin d’après-midi et la soirée sur les plateaux de Phosphates et d’Oulmès et l’intérieur de Chaouia et du Gharb.

– Rafales de vent localement assez fortes sur le Sud, le Sud-Est, la région de Tanger, le Centre et le sud de l’Oriental.

– Chasse-poussières locales sur le Sud, le Sud-Est et le Centre du pays.

– Températures minimales de l’ordre de 24/30°C sur l’intérieur du Gharb, le Saiss, Loukkos, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès et le Sud-Est, et de 16/23°C partout ailleurs.

– Températures maximales en hausse sur les plaines Nord, le Centre et le Sud-Est.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et peu agitée à agitée sur le Détroit et le long du littoral atlantique.