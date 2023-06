Une vague de chaleur est prévue du dimanche 25 juin au mardi 27 juin dans différentes provinces du Royaume avec des températures variant entre 36 et 47°C, a annoncé samedi la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, des températures oscillant entre 45 et 47° C sont prévues de dimanche à mardi prochains dans les provinces de Sidi Kacem, Sidi Slimane, Larache, Kénitra, Ouezzane, Taounate, Khemisset, Fquih Ben Saleh, Settat, Rehamna, El Kelaa des Seraghna, Marrakechn Chichaouan Youssoufia, Sidi Bennour et Taroudant, précise la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance rouge.

Le mercure va aussi varier de 42 à 45° C dans les provinces d’Agadir Ida Outanae, Inezegane ait Melloul, Chtouka ait Baha, Tiznit, Sidi Ifni, Tan-Tan, Guelmim, Assa Zag, Es-Semara et Aousserd, ajoute la même source avec un niveau de vigilance orange.

Des températures oscillant entre 39 et 43° C sont également prévues dans les provinces de Moulay Yacoub, Fès, Meknès, Sefrou, El Hajeb, Khénifra, Khouribga, Beni Mellal, Azilal, Al Haouz, Essaouira, Errachidia et de Zagora, et entre 36 et 39 ° C dans les provinces de Safi, El Jadida, Berrechid, Nouaceur, Casablanca, Mediouna, Mohammadia, Benslimane, Skhirate-Temara, Rabat et Salé