Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le dimanche 13 août 2023 :

– Temps chaud à très chaud sur le centre, les plaines à l’ouest de l’Atlas, le Saiss, l’intérieur du Gharb, le Sud-Est et le Sud.

– Foyers instables avec ondées et orages sur le Haut Atlas, Tensift, Rehamna et Chiadma avec rafales de vent par endroits.

– Ciel peu à passagèrement nuageux sur le Sud-Est, le reste de l’Atlas et le nord des provinces du Sud, annonce météo Maroc.

– Formations brumeuses sur les côtes nord et sud.

– Rafales de vent assez fortes avec chasse-poussières sur le Centre, le sud de l’Oriental et le Sud.

– Températures minimales de l’ordre de 14/20°C sur l’Atlas et les hauts plateaux orientaux, de 30/38°C sur les plaines de Tadla, Rehamna, le Centre, le Sud-Est et l’intérieur du Sud et 21/29°C partout ailleurs.

– Températures maximales en baisse notable sur les plaines atlantiques et l’extrême sud, et peu variables partout ailleurs.

– Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée au nord de Larache et au sud de Tan-Tan et agitée à forte entre Jorf et Agadir.