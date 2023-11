Le phénomène météorologique El Niño, généralement associé à une augmentation des températures mondiales, se poursuivra cet hiver et au printemps, a indiqué l’ONU mardi, annonçant déjà une hausse des températures en 2024.

Selon un bulletin de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) publié mardi, la probabilité que le phénomène cyclique au-dessus du Pacifique se poursuive jusqu’en avril 2024 est de 90%. Et il est également très probable qu’El Niño atteigne cet hiver, à son apogée, « une forte intensité », selon l’OMM.

En septembre, « les températures de surface du centre-est du Pacifique équatorial présentaient des valeurs caractéristiques d’un épisode El Niño d’intensité modérée », explique l’organisation, mentionnant des « températures sous la surface de l’est du Pacifique équatorial largement supérieures à la moyenne ».

« Ce contenu thermique plus élevé que la normale a favorisé des augmentations constantes des températures de surface de la mer ces quatre derniers mois et devrait entraîner de nouvelles hausses (bien que plus faibles) de ces températures dans les mois à venir, en fonction de l’intensité et de la nature des rétroactions atmosphériques-océaniques », ajoute l’OMM.

El Niño typically fuels global temperatures the year after its development, i.e. 2024. But exceptional heat since June means that 2023 is set to be the warmest year on record. Next year may be even warmer, says @WMOUNHQ #ClimateChange #StateofClimate

