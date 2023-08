La Guardia Civil a mis en garde contre une nouvelle forme de trafic de drogue impliquant des mineurs voire des bébés durant le rush de l’opération retour des MRE.

Dans un communiqué, ce corps de police armée espagnole a indiqué que les saisies de drogue ont connu une « une augmentation notable » durant le retour de l’Opération Marhaba.

Concrètement, plus de 333,4 kilogrammes de résine de cannabis ont été détectés au cours de la dernière semaine et ce dans des véhicules occupés par des familles accompagnées d’enfants en bas âge et même de bébés, et ce dans le but de tromper la vigilance des agents espagnols.

La drogue interceptée était dissimulée dans les différents doubles fonds pratiqués à l’arrière et sur le châssis des véhicules.

Ces opérations ont abouti à l’arrestation de trois personnes accusées de délits présumés contre la santé publique, et elles ont été déférées devant la justice.

Les quatre interventions ont eu lieu lors de l’embarquement de véhicules à destination d’Almería. La drogue confisquée était répartie en 516 paquets de différentes formes et tailles, totalisant un poids supérieur à 333 kilogrammes.

Ainsi, il a été souligné que, en raison du retour de personnes dans le cadre de l’opération Passage du Détroit (Marhaba), « ce type de délits criminels a augmenté, impliquant des occupants de véhicules qui cherchent à embarquer en famille avec des mineurs, même des bébés, donnant ainsi l’apparence de la normalité », relève t-on.

Les passeurs tirent profit également du grand nombre de véhicules qui embarquent en un court laps de temps sur les différents navires « pour rendre le travail de la Guardia Civil encore plus difficile », explique le commandement de la Guardia Civil du préside.

La Guardia Civil a affirmé qu’avec ces interventions, plus d' »un million trois cent mille doses » de ce type de stupéfiant ont été empêchées de circuler sur le marché illicite.