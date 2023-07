Le champion du monde et olympique marocain, Soufiane El Bakkali, a remporté dimanche l’épreuve du 3.000 m steeple du meeting de de Silesia (Pologne), comptant pour la Ligue de Diamant d’athlétisme.

L’athlète marocain s’est imposé en 8min 03sec 16/100è devant les Ethiopiens et les Kényans.

8:03.16

That’s another meeting record as Soufiane El Bakkali cruises to victory in the 3000m steeplechase. #SilesiaDL 🇵🇱#DiamondLeague

📸 @macroprophoto pic.twitter.com/Z7Blv725bF

— Wanda Diamond League (@Diamond_League) July 16, 2023