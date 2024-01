Le président de la Chambre des conseillers, Enaam Mayara, s’est entretenu, mardi à Rabat, avec le président de l’Assemblée nationale de la République de Corée, Kim Jin-Pyo, actuellement en visite de travail au Royaume à la tête d’une importante délégation parlementaire.

Au cours de cette rencontre, M. Mayara s’est dit heureux de cette visite « qui traduit la profondeur des relations entre le Royaume du Maroc et la République de Corée », rappelant le bilan des acquis réalisés sur plus de six décennies, indique un communiqué de la Chambre.

Il a également exprimé son admiration quant au processus de développement en République de Corée, faisant part de la volonté du Maroc de tirer profit de l’expérience coréenne, en particulier dans les domaines de la technologie et des énergies renouvelables.

M. Mayara a affirmé que le modèle marocain de développement mené sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI offre d’énormes opportunités d’investissement pour les hommes d’affaires coréens, compte tenu de la place du Royaume en tant que porte d’accès aux marchés africains.

Après avoir exposé les spécificités de la Chambre des conseillers, sa composition et sa position au sein de plusieurs regroupements et unions parlementaires internationaux et continentaux, M. Mayara a insisté sur l’importance de la dimension parlementaire dans l’approfondissement de la coopération bilatérale et son rôle dans l’exploitation des grandes possibilités qu’offrent les pays pour diversifier les relations économiques et développer les échanges commerciaux.

D’autre part, le président de la Chambre des conseillers a salué la position de la République de Corée sur la question du Sahara marocain, mettant en avant l’importance de l’initiative marocaine d’autonomie comme seule base réaliste pour résoudre ce conflit artificiel.

De son côté, le président de l’Assemblée nationale de la République de Corée s’est félicité de la qualité des relations politiques entre les deux pays amis, rappelant que le Maroc a été le premier pays africain où la Corée a ouvert une représentation diplomatique il y a plus de six décennies.

M. Jin-Pyo a également salué les réformes enclenchées dans le Royaume, affirmant que son pays accorde une importance capitale aux différents projets que le Maroc entend lancer pour renforcer l’infrastructure, et qui pourraient faire l’objet de partenariats fructueux entre les deux pays sur la base du principe gagnant-gagnant.

La Corée croit aux valeurs de coexistence et de paix, a-t-il souligné, réitérant le soutien de son pays aux efforts marocains et onusiens visant à parvenir à une solution pacifique et politique au conflit autour du Sahara.

Les deux parties sont convenues d’intensifier les concertations et l’échange de visites entre les parlementaires des deux pays, de surmonter toutes les difficultés susceptibles d’entraver le processus de coopération bilatérale, et de coordonner les positions dans divers forums régionaux et internationaux au service des questions d’intérêt commun.