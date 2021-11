L’affaire de «l’avion patera», ayant permis à une dizaine de Marocains d’immigrer irrégulièrement en Espagne, continue de donner du fil à retordre aux autorités ibériques.

«Les retards enregistrés du côté marocain pour fournir des données clés sur les fugitifs de l’avion patera ont compliqué les recherches», titre ce samedi 11 novembre le quotidien espagnol ABC, évoquant l’évasion d’une vingtaine de passagers d’un vol assurant la liaison Maroc-Turquie et dérouté, le 6 novembre, vers Palma de Majorque après une fausse alerte médicale.

La gestion de cet incident sans précédent a toutefois été défectueuse, confie d’abord les sources proches du dossier consultées par le média ibérique. Ce soir-là la police locale n’était pas au courant de ce qui se passait dans l’aéroport de la ville, bloqué pendant plus de quatre heures. Au lieu de cela, la police a été mise au courant à travers les médias, indique la même source.

«Cette incoordination est maintenant analysée pour qu’elle ne se reproduise plus», confient les mêmes sources. Ces dernières évoquent par ailleurs «l’efficacité des enquêtes qui ont souffert du retard pris par le Maroc». Les noms et prénoms ont «été disponibles très rapidement», indiquent-elles néanmoins, bien que ces données «n’aident pas vraiment, si en plus elles ne comprennent pas les photos des individus», ayant pris la fuite de l’avion dérouté.

«Un prénom et un nom de famille ne sont pas suffisants pour pouvoir effectuer une recherche efficace, surtout si comme on le soupçonne, plusieurs des fugitifs peuvent avoir des documents portant des noms différents», soulignent les mêmes sources.

Localiser les fugitifs

Au total, 24 personnes, des Marocains à l’exception d’une d’entre elles qui serait un Palestinien, ont été impliquées dans l’incident. Seules 12 personnes ont été arrêtées, à savoir l’homme qui a provoqué l’atterrissage en urgence de l’avion en simulant un coma diabétique, son complice et accompagnateur à l’hôpital qui a pris la fuite une fois devant le centre hospitalier, un autre homme ayant agressé un agent de la Garde Civile à l’intérieur de l’appareil, ainsi que neuf autres passagers qui sont partis en courant sur le tarmac.

Une opération de taille a été déployée pour retrouver les fugitifs. Chaque recoin de la ville est inspecté et des informateurs travaillent jour et nuit pour les localiser, confient les sources d’ABC. «Ils ont sans doute peur, après avoir entendu que leurs compagnons sont entrés en prison et sont accusés de crimes très graves (…) ils se déplacent donc avec la plus grande prudence», poursuivent-elles.

En effet, les personnes arrêtées jusqu’à présent ont toutes été placées en détention préventive. Ils sont poursuivis pour deux délits différents de sédition, trouble à l’ordre public et incitation à l’immigration irrégulière. Des crimes passibles de dix 10 ans d’emprisonnement.

Ils prévoyaient d’aller en Allemagne

Les complices auraient fomenté leur plan sur un groupe Facebook marocain, appelé «Brooklyn». Une publication datant de juillet dernier, décrivait minutieusement les différentes étapes de cette opération inédite d’immigration irrégulière.

Mais les fugitifs prévoyaient en réalité d’aller en Allemagne, révèlent les sources d’ABC. En effet, le rapport de l’’unité contre l’immigration irrégulière (UCRIF) de la police espagnole indique que le même stratagème allait «être accompli dans un autre aéroport européen».

Le rapport, qui a été remis au tribunal d’instruction numéro 6 de Palma, confirme un lien avec le groupe Facebook, sur lequel certains des fugitifs sont même allés jusqu’à «se vanter d’avoir atteint leur objectif», disant «être arrivés en Espagne».

Les autorités espagnoles attendraient encore du Maroc de confirmer s’ils étaient réellement membres de ce groupe.