Deux mois après le réchauffement diplomatique avec Rabat, le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez a, une fois de plus, défendu la nouvelle position de Madrid au sujet du Sahara marocain. Il également a apporté quelques précisions sur le statut de Sebta et Melilla.

Le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, a répété mot à mot, ce mercredi 8 juin au Congrès, la nouvelle position de Madrid au sujet du Sahara marocain, exprimée dans la lettre adressée au roi Mohammed VI. La proposition marocaine est «la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour le règlement du différend au Sahara», a-t-il déclaré.

«L’Espagne a un intérêt particulier à résoudre ce conflit. Nous croyions ardemment en cette solution et nous ferons tout notre possible pour qu’elle se concrétise», a-t-il enchaîné devant les députés. «La France soutient la proposition marocaine. L’Allemagne, aussi a reconnu que la proposition marocaine est sérieuse et crédible tout comme les États-Unis ou encore les Pays-Bas », a rappelé le président du gouvernement.

«47 ans devraient nous suffire à comprendre qu’il faut changer nos positions», a souligné Pedro Sanchez, tout en plaidant pour «une solution mutuellement acceptable entre les parties dans le cadre des Nations unies».

L’hispanité de Sebta et Melilla

Autre sujet sensible au Congrès ce mercredi, celui du statut des deux enclaves Sebta et Melilla. «Je l’ai dit devant le roi Mohammed VI et je le répète devant vous: la souveraineté espagnole sur Sebta et Melilla ne fait aucun doute comme n’importe quelle partie du territoire espagnol», a lancé Pedro Sanchez devant les élus.

«Les deux villes ne peuvent pas vivre et se développer avec une pression permanente (…) c’est ainsi que les frontières douanières seront ouvertes sous peu au niveau des deux villes afin de mettre sur pied un commerce régulier et réglementé», a annoncé Pedro Sanchez.

Jusqu’à présent, «l’Espagne et le Maroc n’ont pas encore conclu un accord pour la réouverture du bureau de douane de Melilla et la création d’un nouveau à Sebta, annoncé par le gouvernement espagnol», rapporte l’agence Europa Press.

La réunion qui s’est déroulé hier mardi 7 juin à Madrid, n’a pour l’instant débouché sur aucune décision, précise la même source, notant qu’une autre est prévue dans les prochains jours.