Vidéos. Accident de train à Tanger: le témoignage émouvant de survivants

Des vidéos du drame survenu à Tanger ce samedi matin ont été diffusées en masse sur les réseaux sociaux. Sur ces dernières, on voit les victimes du drame ainsi que les habitants livrer leur témoignage concernant l'accident.

L'hôpital Mohammed V a accueilli ce matin quatorze personnes blessées, dont treize sont des femmes. "Le quatorzième est le conducteur", entend-on le médecin en charge des blessés, déclarer dans cette vidéo publiée par le site Tanja7 .

Et d'ajouter: "Les cas sont très graves. Certains cas ont eu des traumatismes abdominaux de la rate, et on a même dû amputer la jambe d'un des blessés".

Alors que le communiqué de l'ONCF (version arabe) publié samedi matin a relevé que le minibus de transport qui se trouvait "immobilisé au milieu du passage à niveau n° 12001 situé entre Dalia et Melloussa et ce, en infraction de la signalisation routière", une des victimes de l'accident raconte que le chauffeur conduisait en respectant les limites de vitesse.

"Il n'y avait ni gardien de train, ni barrières... J'ai perdu connaissance jusqu'à ce que j'ouvre les yeux et que je trouve des personnes essayant de me faire sortir du transport", se rappelle-t-elle.

Un des habitants confirme, quant à lui, les dires de cette jeune blessée et affirme au micro du site électronique Tanja7 que "plus de 1000 transports prennent cette route chaque jour et risquent des accidents vu l'absence de contrôle, d'électricité et de gardien qui signalerait l'arrivée du train".