Les habitants de la ville ocre ont été surpris par une parade des hommes du Bureau central d’investigation judiciaire (BCIJ) après le démantèlement d’une cellule terroriste, tôt dans la matinée du mardi 22 juin.

Pour rappel, quatre membres d’une cellule terroristes ont été arrêtés dans la commune rurale de Sidi Zouine, non loin de Marrakech. Les quatre hommes, âgées entre 22 et 28 ans, avait prêté allégeance au groupe terroriste Daech et comptaient mener des attaques terroristes à l’intérieur du Maroc.