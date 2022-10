Le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a réagi avec fermeté à l’accueil en fanfare du chef séparatiste par le président sudafricain, Cyril Ramaphosa.

« Les positions sudafricaines prouvent une certaine faiblesse et non une force », a estimé le ministre marocain dans une déclaration faite ce jeudi 20 octobre à Rabat. « Depuis 2005, l’Afrique du Sud tente de trouver des soutiens (…) et pourtant, 20 pays ont retiré leur reconnaissance (de la RASD) depuis cette date », a-t-il souligné, notant que le plan d’autonomie marocain rassemble de plus en plus de soutiens, en Europe, en Afrique et au-delà.

Pour rappel, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a reçu, mardi au palais présidentiel de Pretoria, le chef du Front séparatiste du Polisario, Brahim Ghali. Cyril Ramaphosa a assuré que son gouvernement soutenait « sans état d’âme la République arabe sahraouie démocratique (RASD) ».

Bien qu’étant un soutien historique des séparatistes du Polisario, l’Afrique du Sud n’est jamais allée jusqu’à dérouler le tapis rouge au chef des séparatistes.