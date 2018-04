Vidéo. Mobilisation dans le sud: réservistes et soldats à la retraite appelés en renfort

L’inspecteur général des FAR, le général Abdelfatah Louarak, a sonné l’heure de la mobilisation dans la zone sud. Des renforts militaires se dirigent depuis hier vers les provinces du sud.

L’inspecteur général des FAR, le général de corps d’armée Abdelfattah Louarak, a donné ses instructions pour la mobilisation de plusieurs unités de l’armée et la convocation d’un certain nombre d’officiers des FAR. Ces derniers ont été priés de ne pas quitter le territoire national, rapporte le quotidien Al Massae dans sa parution du lundi 9 avril.

Toujours selon nos confrères, la gendarmerie royale militaire a à son tour convoqué des officiers des FAR partis à la retraite lors des cinq dernières années. Par ailleurs, de nombreuses réunions ont eu lieu sous la direction de Abdelfatah Louarak. Des réunions à la suite desquelles l’état d’alerte dans la zone sud a été élevé à son degré maximal, tandis que les congés ont été annulés pour l’ensemble des soldats et officiers.

Plusieurs équipements militaires ont également été transférés au Sahara, à l’instar de plusieurs avions de chasses qui ont été déplacés vers les annexes militaires dans le sud. Nos confrères arabophones prévoient également que plusieurs locaux de la gendarmerie répartis dans le territoire serviront de centres d’accueil des soldats réservistes, et des soldats mis à la retraite.

Plusieurs témoins oculaires ont par ailleurs attesté d'un impressionnant mouvement de convoies militaires se dirigeants vers Laâyoune, comprenant plusieurs camions militaires transportant des soldats marocains, ainsi que plusieurs chars Abrams.