Le ministre de la Santé était mardi soir de passage sur le JT d’Al Aoula. Il a annoncé que le pass vaccinal sera considéré comme invalide, si la troisième dose du vaccin n’est pas faite dans les six mois qui suivent la seconde injection.

À partir de jeudi 21 octobre, le pass vaccinal sera exigé pour accéder aux lieux publics, aux administrations publiques, semi-publiques et privées, ainsi que pour les déplacements entre villes. Une nouvelle approche préventive qui, depuis son annonce par le gouvernement, fait depuis débat au Maroc.

Le pass vaccinal « est un document et un moyen qui fait partie des mesures restrictives pour lutter contre cette pandémie. Le but est de faire en sorte que tous les espaces où peuvent se rendre les citoyens, que ce soit des espaces commerciaux, administratifs ou publics, soient protégés contre l’apparition de nouveaux foyers de contamination », a expliqué le ministre de la Santé Khalid Ait Takeb, invité mardi du JT soir d’Al Aoula.

Dans le communiqué diffusé le 18 octobre, le gouvernement indiquait que les personnes ayant reçu les deux doses du vaccin doivent télécharger leurs pass vaccinaux sur le site web dédié à la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19 sur www.liqahcorona.ma. Mais selon le ministre de la Santé, sans la troisième dose, le pass pourrait devenir invalide.

« Le pass vaccinal comprendra la première dose, la deuxième, mais aussi la troisième », a fait savoir Khalid Ait Taeb. Cette dernière « peut se faire six mois après la deuxième dose. Si le délai de six mois est dépassé et que la personne concernée ne faire pas la troisième dose, le pass vaccinal ne sera plus valide », a-t-il précisé.

Le ministre de la Santé a aussi expliqué qu’il y avait deux pass vaccinaux sur le site dédié: « un téléchargeable sur smartphone et un autre imprimable » et que « l’essentiel est de respecter les dimensions du code QR ».

L’objectif principal de l’instauration du pass vaccinal est selon lui de « protéger les citoyens » et d’inciter les personnes non-vaccinées à le faire pour arriver à une immunité collective.