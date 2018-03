Une Française résidant à Khemisset a ému les réseaux sociaux ce 5 mars, en apparaissant sur une vidéo en train de nettoyer le cimetière "Sidi Gharib" de la ville, où est enterré son défunt mari. "Une civilisation, on la reconnait de la façon dont on enterre les morts (...) On ne respecte ni les morts ni les vivants ici", a-t-elle lâché sur la vidéo.