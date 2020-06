Vidéo. Déconfinement: Casablanca retrouve (un peu) de sa frénésie

Journée exceptionnelle aujourd’hui à Casablanca, avec l’entrée en vigueur de la nouvelle phase de déconfinement. Du centre-ville aux quartiers populaires en passant par les grandes artères, la vie semble reprendre (presque) comme avant. Les terrassés de cafés sont réinvestis, les chaussées emplies de piétons, et les embouteillages reprennent leurs droits.

Casablanca revit. Après plus 3 mois de confinement, la métropole a retrouvé aujourd’hui un peu de sa frénésie. L’ouverture des cafés et restaurants aujourd’hui a été l’occasion pour beaucoup de Casablancais de retrouver certaines de leurs vieilles habitudes. Les badauds autour des commerces se font de plus en plus nombreux, les amateurs de sport retrouvent leurs salles et les embouteillages réinvestissent les grandes artères.

Cette liberté retrouvée est néanmoins conditionnée. Plusieurs banderoles des autorités rappellent aux citadins l’obligation de respecter les mesures sanitaires: port du masques, distanciation sociale, et hygiène corporelle. L’obligation de ne pas dépasser les 50% de capacités pour les cafés et restaurants ne semble néanmoins pas respectée partout…