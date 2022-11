Les espaces aériens espagnol et français ont été temporairement fermés, ce vendredi 4 novembre, en raison des risques liés à la chute «incontrôlée» d’une fusée chinoise, qui devrait finir sa course dans l’océan Indien ce jour. D’importants retards sont enregistrés dans plusieurs aéroports méditerranéens.

La Chine a envoyé une fusée Longue Marche 5B dans l’espace pour transporter un module de la station spatiale Tiangong. Un gros morceau de ce lanceur va retomber sur Terre, de façon totalement incontrôlée.

Les services de la Protection civile espagnole ont annoncé que la circulation des vols dans l’espace aérien catalan sera « totalement » restreinte ce vendredi matin pendant 40 minutes, en raison du passage d’un objet spatial.

«En raison du risque associé au passage de l’objet spatial CZ-5B dans l’espace aérien espagnol, les vols ont été totalement restreints de 9h38 à 10h18 en Catalogne et dans d’autres communautés», a précisé la Protection civile dans un tweet.

Les risques liés à la chute de débris spatiaux de la fusée chinoise dans l’espace aérien espagnol ont causé la paralysie de l’activité dans différents aéroports espagnols, en l’occurrence, ceux de Barcelone, Tarragone, Ibiza et Reus.

En France, la Direction générale de l’aviation civile a décidé de fermer l’espace aérien pendant une heure.

« En raison de la rentrée dans l’atmosphère terrestre de débris spatiaux issus d’une fusée chinoise, la France a décidé de fermer son espace aérien situé au sud de la corse de 9h30 à 10h30 », a annoncé ladite direction sur Twitter.

Après l’impact sans incident des débris d’une fusée chinoise sur terre en mai 2021, un nouveau lanceur chinois suscite l’inquiétude.

Un autre débris, issu dudit lanceur doit retomber à la surface de notre planète, a relayé le site spécialisé Space, mercredi 2 novembre 2022.

Selon Aerospace Corporation, le retour de la fusée sur Terre devrait avoir lieu ce vendredi 4 novembre 2022, vers 13h20 (GMT+1), avec une marge d’erreur de plus ou moins 3 heures.

« L’entrée se fera par l’une de ces traces au sol illustrées ici », a tweeté la société américaine spécialisée dans l’aérospatial. Sur la carte ci-dessous, les lieux de retour possible des débris spatiaux se situent le long des traces bleues ou jaunes.

Our latest prediction for #CZ5B rocket body reentry is:

🚀04 Nov 2022 11:20 UTC ± 3 hours

Reentry will be along one of the ground tracks shown here. It is still too early to determine a meaningful debris footprint. Follow here for updates: https://t.co/KZZ9LgLk0k pic.twitter.com/GlnE8C0Iok

— The Aerospace Corporation (@AerospaceCorp) November 3, 2022