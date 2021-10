Une nouvelle étude publiée par deux chercheurs en paléontologie met en lumière une espèce méconnue de rhinocéros qui a vécu au Maroc. La découverte a été faite près de Ouarzazate par des chasseurs de fossiles.

L’espèce a été baptisée Eozara xerrii. Selon une nouvelle étude scientifique, les restes d’une espèce méconnue jusqu’ici de rhinocéros a été découverte dans le sud du Maroc. « Nous décrivons ici le premier représentant défini de la sous-famille des Elasmotheriinae en Afrique du Nord. Il vient du site du Miocène supérieur de Skoura près de Ouarzazate, sur le versant sud du Haut Atlas central au Maroc », apprend-t-on dans l’introduction de l’étude publiée le 19 octobre dernier et relayée par nos confrères de Yabiladi.

Il s’agit d’un « crâne pratiquement complet avec une mandibule articulée et quelques restes postcrâniens fragmentaires, ce qui en fait de loin l’Elasmotherium la plus connue du Miocène supérieur africain », expliquent ses auteurs, Denis Geraads du Centre de recherche en paléontologie de Paris et Samir Zouhri du département de la géologie à la Faculté d’Aïn Chock à Casablanca.

La découverte a été faite par des chasseurs de fossiles qui l’ont revendu à un certain Serge Xerri à Rabat. Ce dernier l’a « généreusement » offert à la Faculté des sciences d’Aïn Chock.

« Le crâne est caractérisé par de longs os nasaux indiquant une forte corne et de longs prémaxillaires édentés, élargis antérieurement. Par rapport aux autres Rhinocerotidae (rhinocéros), le visage est modérément allongé. Les incisives inférieures sont de taille moyenne , et la rangée des prémolaires est courte. Les molaires supérieures ont un protocône fortement pincé », détaillent encore les auteurs de l’étude.