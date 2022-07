L’examen des possibilités ainsi que des moyens à mettre en oeuvre pour l’établissement d’un jumelage entre Safi et la ville espagnole d’Huelva, ont été au centre d’une réunion de travail tenue, dimanche dans la cité de l’Océan, entre les maires de ces deux villes.

Organisée en marge de la 3è édition du Salon de la Mer (SAFIMER), cette rencontre de travail à laquelle ont pris part certains élus locaux et membres du conseil communal de Safi, et des membres de la délégation espagnole, dont le pays est l’invité d’honneur à ce Salon, a offert l’opportunité de s’attarder aussi sur les secteurs d’activités à développer conjointement et qui sont susceptibles de faire l’objet d’une coopération fructueuse entre les deux villes notamment, la pêche, l’agriculture, l’industrie, le tourisme et les sports nautiques.

Les deux parties ont de même, passé en revue les modalités de la mise en œuvre d’un jumelage qui serait bénéfique pour les deux villes, réitérant leur engagement à œuvrer, de concert, pour que ce partenariat puisse prendre corps très prochainement.

Dans une déclaration à M24, la chaine télévisée de l’information en continu de la MAP, le maire de la ville de Huelva, M. Gabriel Cruz Santana, s’est dit très heureux et fier de se retrouver à Safi et de prendre part à la 3è édition du Salon SAFIMER, notant que la cité de l’Océan dispose de nombreuses similitudes avec Huelva.

« La ville de Huelva et Safi disposent de plusieurs points en commun : l’industrie, le port, la mer, la culture….Nous avons découvert ici à Safi un énorme potentiel qui pourra nous aider à travailler ensemble afin de développer une coopération édifiante entre les deux villes, et projeter un avenir que nous souhaitons meilleur pour les habitants de Safi et de Huelva », a-t-il dit.

De son côté, le président du Conseil communal de Safi, M. Kammouch Noureddine, s’est dit très honoré de voir la ville de Safi célébrer la Mer à travers le Salon SAFIMER qui connait la participation distinguée d’opérateurs économiques du Maroc et de pays étrangers notamment de l’Espagne.

Et de poursuivre que les entretiens avec son homologue de la ville de Huelva ont été l’occasion de réfléchir ensemble sur un projet de jumelage entre les deux villes, émettant le voeu de voir ce rapprochement entre Safi et Huelva se baser sur des projets solides.

« Les deux villes ont des similitudes sur les plans économique et social, en ce sens qu’elles sont ont toutes les deux cette vocation balnéaire et de ce fait, le secteur halieutique doit être présent (pêche et sports nautiques) outre, celui de l’agriculture…etc », a-t-il conclu.