La police belge a lancé un avis de recherche pour intercepter quatre hommes soupçonnés d’avoir participé à un spectaculaire braquage d’or et de métaux précieux en mai 2021, à Amsterdam. Parmi eux, figure un Belgo-marocain de 26 ans «signalé au niveau international».

A la demande du ministère public des Pays-Bas et en collaboration avec le parquet fédéral belge, la police belge a partagé un avis de recherche sur son site internet le 1er mars 2022 concernant quatre suspects toujours en liberté dans une affaire de braquage à main armée contre une société de métaux précieux. L’affaire qui a eu lieu en mai 2021 et implique plusieurs dizaines de millions d’euros avait défrayé la chronique en Belgique.

Après une course-poursuite par la police néerlandaise au cours de laquelle des coups de feu ont été tirés, six auteurs avaient été arrêtés le 19 mai 2021, dont un qui est décédé par la suite. La police néerlandaise avait également arrêté neuf suspects, dont huit sont toujours en garde à vue. Quatre auteurs ont réussi à s’échapper avec une partie du butin, dont Ibrahim Akhlal, 26 ans, né à Saint-Josse-ten-Noode en Belgique. Ce dernier a la nationalité belge et marocaine et est signalé au niveau international.

La majeure partie du butin a été retrouvée, mais il manque encore de nombreux métaux précieux, dont des grains d’or et de platine, représentant une valeur de plus de quatre millions d’euros.