Le Belgo-marocain Ibrahim Ouassari, fondateur de « MolenGeek », a été décoré mardi par le roi Philippe de Belgique. Le souverain belge lui a officiellement décerné la médaille de Commandeur de l’Ordre de Léopold.

Ibrahim Ouassari, issu d’une famille originaire d’Al-Hoceima, est médaillé par le roi des Belges en guise de reconnaissance pour ses efforts dans le domaine du digital, notamment via son entreprise informatique qui se concentre sur l’écosystème technologique.

« Journée inoubliable ! Participation à la cérémonie royale, nommé Commandeur de l’Ordre de Léopold. Immensément honoré et touché par cette distinction de ma patrie », s’est-il réjoui sur X (ex-Twitter).

L’ordre de Léopold est, en effet, l’ordre militaire et civil le plus important de Belgique.

Journée inoubliable ! Participation à la cérémonie royale, nommé Commandeur de l’Ordre de Léopold. Immensément honoré et touché par cette distinction de ma patrie 🇧🇪. Un moment de fierté et de reconnaissance profonde. 🇧🇪❤️👑 pic.twitter.com/AFVhz6ajFF — Ibrahim Ouassari (@Ibiwas) November 14, 2023

Dans une interview avec la chaîne Awacer TV en décembre 2019, Ouassari avait déclaré que « Les Marocains du monde vivent dans un pays qu’ils enrichissent et qu’ils développent. Et c’est sûr s’ils ont l’opportunité de développer un autre pays, en priorité c’est le Maroc qu’il leur vient à l’esprit ».

« Bien que né en Belgique, il reste très fortement attaché au Maroc, comme dit-il, toute la jeunesse de Belgique qui continue d’avoir un fort lien avec ses racines », écrit le même média.

En novembre 2022, sa société MolenGeek avait inauguré « LionsGeek » à Casablanca, son premier site au Maroc, en présence du Minsitre-Président de la Wallonie, Elio Di Rupo et de Younes Sekkouri, ministre de l’inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences.

Cette filiale marocaine a « pour objectif de former des jeunes en décrochage scolaire, social ou professionnel aux métiers du digital et de l’audiovisuel. Nous ambitionnons de former près de 200 jeunes par an et d’accueillir une centaine de porteurs de projets et de coworkers », avait déclaré sa président, Khadija Boujanoui.