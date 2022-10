Les autorités marocaines et espagnoles ont démantelé une cellule terroriste s’activant entre Nador, Melilla et Grenade. Cette opération a permis une nouvelle fois de prouver le « partenariat absolument stratégique » entre les deux pays, a déclaré le ministre espagnol de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska.

Intervenant lors de la journée nationale de la Police en Espagne, ce mardi 4 octobre, le ministre Fernando Grande-Marklaska est revenu sur le démentalement quelques heures plus tôt d’une cellule terroriste s’activant entre le Maroc et l’Espagne, soulignant l’efficacité et « partenariat absolument stratégique » entre les autorités marocaines et espagnole.

« Ne nous précipitons pas pour évaluer la dangerosité de la cellule démantelée, l’important est que nous ayons des forces de sécurité absolument engagées à assurer la sécurité », a déclaré le ministre devant les journalistes présents au siège de la police nationale à Madrid ce matin, rapporte Europa Press.

Les interventions sécuritaires menées par les éléments de la Force spéciale de la DGST ont permis l’interpellation de deux individus dans la ville de Nador, alors que les autorités espagnoles compétentes ont interpellé neuf autres membres s’activant dans le cadre de la même cellule terroriste dans la ville de Melilla, indique le BCIJ dans un communiqué.

Lire aussi: Démantèlement d’une cellule terroriste s’activant à Nador et à Melilia, soupçonnée de liens avec Daech

Selon les médias espagnols, une autre personne a été arrêtée à Melilla et une treizième autre à Grenade. Tous les suspects sont de nationalité espagnole, rapporte pour sa part OK Diario.

Selon les données préliminaires de l’enquête, les membres de cette cellule terroriste faisaient l’apologie de l’idéologie extrémiste à travers la diffusion de discours et de contenus numériques via les systèmes informatiques ou la communication directe, afin d’embrigader et d’enrôler des personnes pour rejoindre les organisations terroristes.

Les suspects diffusaient aussi, de manière intense, un discours à portée extrémiste qui incitait à rejoindre les organisations terroristes, selon le communiqué du BCIJ.

Les recherches et les investigations effectuées ont révélé que le soi-disant émir de cette cellule terroriste avait des liens avec la cellule démantelée en décembre 2019 dans la banlieue de Madrid et la ville de Nador