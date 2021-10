Quatre conventions de partenariat ont été signées, vendredi soir à Tanger, entre l’Association marocaine consultative d’utilisation du cannabis (AMCUC), et trois structures de recherche nationales, en vue de renforcer et de développer la recherche scientifique sur le cannabis et ses produits dérivés.

Le premier accord, signé par le président de l’AMCUC, Redouane Rabii, et le président de l’Université Abdelmalek Essaâdi, Bouchta El Moumni, vise à développer, de manière réelle et pratique, la recherche scientifique sur le cannabis et ses produits dérivés, pour atteindre une meilleure exploitation scientifique de cette richesse naturelle.

Signée par M. Rabii et le représentant de la Chambre de commerce, d’industrie et de services (CCIS) de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Anouar Arbai, la deuxième convention ambitionne de soutenir et accompagner les initiatives et les programmes, visant à promouvoir l’usage industriel et thérapeutique du cannabis dans la région.

Concernant le 3ème accord de partenariat, signé entre M. Rabii et le directeur de l’Agence nationale des plantes médicinales et aromatiques (ANPMA), Abdelkhalek Farhat, il s’assigne pour objectifs de mener des recherches pointues sur le cannabis et ses produits dérivés, et former des agriculteurs dans le cadre du projet de formation « Kif Takwin », lancé par l’association, pour développer le niveau d’apprentissage des bénéficiaires et promouvoir la modernisation de l’agriculture.

La 4ème convention, signée par M. Rabii et la représentante de la Fondation Mascir (Moroccan Foundation for Advanced Science Innovation and Research), Ikram Ganet, vise, quant à elle, à développer des axes de recherche stratégiques pour exploiter au mieux les potentialités du cannabis au Maroc.

Ces conventions ont été signées en marge de la 1ère Conférence internationale sur les potentialités thérapeutiques et industrielles du chanvre au Maroc, qui se tient du 22 au 24 octobre, avec la participation d’un parterre de scientifiques, chercheurs, médecins, et d’industriels marocains et étrangers.

Organisée par l’AMCUC, cette conférence vise à examiner les potentialités thérapeutiques et les utilisations industrielles du chanvre, et à échanger les expériences et les expertises dans ce domaine.