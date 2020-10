Tanger: saisie de 11 tonnes et 440 kg de chira à bord d’un camion de transport de marchandises

Cette opération sécuritaire conjointe a été menée mercredi soir en coordination sur le terrain avec les éléments de la douane au port Tanger Med, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), notant qu’elle a permis la saisie de cette grande quantité de drogue qui était dissimulée dans une cargaison de produits agricoles destinés à l’exportation à bord de la remorque du camion immatriculé au Maroc et qui s’apprêtait à se rendre à un port espagnol.

Elle a également permis d’interpeller le conducteur du camion, un citoyen marocain de 33 ans, ajoute la même source, faisant savoir que les recherches et investigations se poursuivent pour interpeller les complices de ces actes criminels.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête préliminaire menée par le service préfectoral de la police judiciaire de Tanger sous la supervision du parquet compétent pour déterminer les ramifications internationales du réseau impliqué dans ces actes criminels et ses liens éventuels avec les réseaux de trafic international de drogue et de psychotropes.

Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts communs des services marocains de sûreté pour lutter contre les crimes transfrontaliers et notamment le trafic international de drogue et de psychotropes, conclut le communiqué.