Tanger-Med: enquête de la DGSN après la saisie de 490 kg de hachisch

Le service préfectoral de la police judiciaire de Tanger a ouvert une enquête, sous la supervision du parquet compétent, à l'encontre de personnes soupçonnées d’être impliquées dans une tentative de trafic de 490 kg de chira à bord d'un camion immatriculé au Maroc qui s’apprêtait à embarquer vers l'Espagne.

Un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique samedi que les services de sûreté du port Tanger-Med ont réussi, vendredi soir lors d'une opération conjointe avec les éléments de la Douane, à mettre en échec une tentative de trafic de cette quantité de drogue qui était dissimulée dans la carrosserie du camion, ajoutant que le chauffeur du véhicule, âgé de 34 ans, a été arrêté lors de cette opération.

Le suspect a été mis à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, alors que les investigations et les recherches se poursuivent pour arrêter toutes les autres personnes impliquées dans cette tentative et déterminer aussi leurs éventuels liens et les ramifications avec des réseaux criminels s'activant au Maroc ou à l'étranger, selon la même source.