Un accord de jumelage a été signé, mercredi, entre Essaouira et la municipalité portugaise de Cascais, relevant de Lisbonne, dans le but de renforcer les relations bilatérales de coopération dans les domaines socio-économique, culturel et sportif.

Cet accord, paraphé par les présidents du conseil communal d’Essaouira, Tarik Mohamed El Otmani, et de la municipalité de Cascais, Carlos Carreiras, en présence de l’ambassadeur du Royaume à Lisbonne, Othmane Bahnini, ouvre, selon les deux parties, des perspectives prometteuses pour la consolidation des liens de partenariat et d’échange d’expertises dans les différents secteurs, notamment le tourisme, l’environnement, la culture et le sport.

Le maire de Cascais a souligné que ce jumelage permettra de renforcer les liens entre le Maroc et le Portugal, deux pays voisins qui ont en partage une histoire riche et une ambition commune d’aller de l’avant dans leurs relations d’amitié et de coopération.

Il permettra, en outre, aux deux municipalités d’échanger leur expérience en matière de gouvernance locale et de raviver les liens culturels et humains, a affirmé le responsable portugais, notant que la façade atlantique d’Essaouira est riche en architecture ibérique, qui traduit le rapprochement ancestral entre les deux pays.

Lire aussi: Interview. Matthieu Corosine: « Le Moga festival s’exportera l’année prochaine au Sénégal, mais se fera aussi à Essaouira »

Cet accord porte sur un cadre de coopération entre les deux parties dans les domaines culturel, sportif, archéologique et social, et stipule notamment l’échange de visites entre les jeunes des deux villes, a déclaré à la MAP l’ambassadeur marocain.

Les deux parties se partagent plusieurs points en commun, qui faciliteront le renforcement du partenariat bilatéral, a relevé le diplomate, notant qu’Essaouira pourra partager son expertise en matière d’organisation des manifestations culturelles et sportives.

Les deux municipalités aspirent, à travers ce jumelage, à booster le développement local, à raffermir les liens et à promouvoir les programmes de coopération dans les domaines d’intérêt commun.