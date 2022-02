Dans le cadre du plan de lutte contre les effets de la sécheresse, le ministère de l’Agriculture a consacré un budget de 198 millions de dirham pour l’abreuvement du bétail.

Le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohamed Sadiki, a annoncé, mercredi à Rabat lors d’une réunion à la Commission des secteurs productifs de la Chambre des représentants, que son département allait consacrer 198 millions de dirhams au abreuvement du bétail dans le cadre du plan de lutte contre les effets de sécheresse, écrit le journal Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du jeudi 24 février 2022.

Ce budget permettra de réparer 138 camions et citernes ainsi que l’acquisition de 292 citernes en plastique. Le plan prévoit aussi de créer de nouveaux points d’eau et l’acquisition de plusieurs camions remorques et de camions-citernes.

Sadiki a, par ailleurs, mis l’accent sur les objectif du plan de lutte contre les effets de la sécheresse qui permettra de fournir l’aide nécessaire aux éleveurs et agriculteurs. Il a, à cet égard, rappelé les trois taxes de ce programme, en l’occurrence la protection du capital animal et végétal et la gestion de la rareté des eaux, l’assurance agricole et l’accompagnement financier des agriculteurs et des professionnels pour faire face aux urgences et préparer la saison printanière et la campagne prochaine.

Ledit programme exceptionnel, doté d’une enveloppe globale de 10 milliards de dirhams (MMDH), va démarrer sur l’ensemble des territoires en fonction des besoins de chaque région. « Il y a des provinces qui sont plus affectées comme il y en a d’autres qui peuvent attendre. Tout est programmé et on sait comment approvisionner au fur et à mesure les quantités », a dit le ministre, rappelant que les marchandises seront disponibles sur les lieux à partir de la semaine prochaine.