Le ministère de la Santé et de la Protection Sociale a annoncé le lancement, ce vendredi, de la 6ème campagne nationale de dépistage de la Tuberculose sous le thème « Vers une mobilisation nationale pour sauver des vies et mettre fin à la tuberculose au Maroc », et ce dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre cette maladie.

Cette campagne vise à renforcer le diagnostic précoce de la tuberculose et à assurer l’accès au traitement aux groupes de populations à haut risque, indique un communiqué du ministère.

A l’échelle mondiale, cette maladie curable et évitable touche près de 30.000 personnes chaque jour et en emporte plus de 4.000, ajoute le communiqué, soulignant que ces chiffres ont été fortement impactés par la pandémie de la Coovid-19.

Au Maroc, un total de 29.327 cas, a été notifié et mis sous traitement en 2021, dans le cadre du Programme national de lutte antituberculeuse, alors que la jeune population, âgée entre 15 et 45 ans reste la plus exposée à cette maladie.

Ainsi, le ministère a toujours inscrit la lutte antituberculeuse en priorité à travers notamment l’augmentation régulière du budget annuel alloué à cette lutte. Il a mis en place un réseau national des 63 centres de diagnostic de la tuberculose et des maladies respiratoires et d’intégrer la prestation de diagnostic au niveau de 56 centres de santé grâce à la mobilisation des ressources humaines et à un plateau technique moderne doté de technologie de pointe (90 microscopes à fluorescence nouvelle génération, 81 appareils de diagnostic basés sur la biologie moléculaire, 40 appareils de radiologie numérisée, 5 unités mobiles de radiologie pour le dépistage actif), tout en assurant la gratuité des prestations sanitaires à tous les patients tuberculeux.