Saisie record à Tinghir d'environ 700 kg de haschich

La brigade de la police judiciaire d'Errachidia a saisi, sur la base d'informations précises fournies par la Direction générale de la surveillance du territoire national, environ 700 kg de haschich lors de l'arrestation de trois individus à Tinghir pour leurs liens présumés avec un réseau criminel actif dans le trafic des drogues et des stupéfiants.

Selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), les opérations d'inspection menées jusqu'à présent ont permis la saisie d'environ 700 kg de haschich, de deux bouteilles de gaz lacrymogène, d'une somme d'argent, d'une dose de cocaïne enveloppée dans un papier à cigarette, deux fausses plaques d'immatriculation et d'un véhicule utilisé pour le transport et la contrebande des drogues.

Les mis en cause, qui ont été arrêtés à bord d'une voiture transportant des drogues dans la ville, ont opposé une résistance farouche aux éléments de la police en utilisant le gaz lacrymogène, ce qui a contraint un brigadier à tirer une balle de sommation afin de neutraliser le danger causé par les suspects, a précisé la DGSN.

Les investigations ont révélé que deux parmi les mis en cause font objet de plusieurs mandats de recherche pour trafic international de drogue, tandis que le troisième a des antécédents judiciaires en coups et blessures entraînant la mort et en trafic de drogue, d'après le communiqué.

Les suspects ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent afin de dévoiler les éventuels liens et prolongements de ce réseau criminel, a conclu la même source.