L’adjoint du porte-parole du secrétaire général de l’ONU a confirmé, vendredi 5 novembre 2021, que les deux véhicules à bord desquels se trouvaient les trois ressortissants algériens morts le 1er novembre « entre Ouargla et Nouakchott », étaient bel et bien à Bir Lahlou, près du mur. Une information dissimulée par Alger.

Jusqu’à hier vendredi, l’Algérie a passé sous silence le lieu où se trouvaient les véhicules à bord desquels sont morts les trois ressortissants algériens le 1er novembre. Seule info distillée jusque là: l’accident se serait déroulé « entre Ouargla et Nouakchott », une route Longue d’environ 3.500 kilomètres, selon la version algérienne.

La Minurso, par la voix de son porte-parole adjoint du secrétaire général de l’ONU, vient de mettre fin à ses spéculations. La mission onusienne a annoncé, vendredi 5 novembre 2021 qu’après enquête, il s’avère que ces véhicules se trouvaient « près de Bir Lahlou », une zone proche du mur de défense marocain présentée comme une zone militaire. Reste la question de savoir pourquoi la présence de trois camions “civils” dans une zone militaire.

C’est en effet une zone restreinte où la circulation est interdite, annonce medias24.com qui reprend le communiqué issu de la conférence de presse du porte-parole de l’ONU.

Dans un article publié le 2 novembre, le site algérien Mena défense a confirmé que “L’incident a eu lieu entre Aïn Bentili et Bir Lahlou. Les deux camionneurs à bord de leurs véhicules MAN en étaient à leur premier voyage et étaient accompagnés par un troisième Algérien de Ouargla habitué du trajet. ” Selon le site, les deux camions se trouvaient à plus de 25 km des lieux du mur de séparation marocain.

Après de premières informations sur cet incident publiées mardi sur les réseaux sociaux, l’armée mauritanienne avait elle démenti dans un communiqué qu’une telle attaque se soit produite sur son territoire.

“Nous demandons aux citoyens d’être prudents dans la diffusion d’informations émanant de sources suspectes”, a appelé la direction de la Communication et des Relations publiques auprès du commandement de l’État-major général des Armées mauritaniennes.