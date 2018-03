Sahara: Bourita et Laftit convoquent une réunion d'urgence au Parlement ce dimanche

Une réunion exceptionnelle se tiendra ce dimanche au Parlement, en présence des ministres de l'Intérieur et des Affaires étrangères, afin d'examiner les derniers développements du dossier du Sahara.

La Commission des affaires étrangères, de la défense nationale, des affaires islamiques et des Marocaines résidant à l'étranger à la Chambre des représentants et la Commission des affaires étrangères, des frontières, de la défense nationale et des zones marocaines occupées à la Chambre des conseillers tiendront, dimanche, une réunion conjointe, en présence des ministres de l'Intérieur et des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, consacrée à l'examen des derniers développements de la question de l'intégrité territoriale du Royaume.

La réunion, à laquelle participent les ministres de l'Intérieur, Abdelouafi Laftit, et des Affaires étrangères, Nasser Bourita, se fera à l'initiative de ce dernier, rapportent nos confrères du 360.

Cette réunion, prévue à partir de 10h00, est tenue conformément au dernier alinéa de l'article 68 de la Constitution et des règlements intérieurs des deux Chambres du parlement, indique un communiqué conjoint des deux chambres du parlement.

Avec MAP.