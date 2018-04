Safi: arrestation d'un escroc présumé pour son implication dans plusieurs affaires

Les éléments du service provincial de la police judiciaire de Safi ont arrêté, lundi, un individu pour son implication présumée dans de multiples affaires d'escroquerie en utilisant les moyens de communication modernes.

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique dans un communiqué que le procédé criminel du mis en cause, âgé de 27 ans, consiste en la publication de fausses annonces sur le réseau social "Facebook" et quelques sites publicitaires en ligne, offrant des marchandises et des produits qu'il prétend vendre, ou des abonnements annuels à certaines applications TV en échange de sommes d'argent de valeur variable.

Les recherches et investigations menées dans cette affaire ont abouti à l'identification d'environ 200 victimes de ces actes criminels, issues de plusieurs villes marocaines, précise la même source, ajoutant que les perquisitions ont permis la saisie d'une unité centrale informatique, d'une tablette électronique et des sommes d'argent de 286.000 dirhams obtenues de ces opérations d'escroquerie.

Le prévenu a été placé en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent, alors que les recherches et investigations se poursuivent afin d'élucider les tenants et les aboutissants de cet acte criminel.