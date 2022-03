Le ministère de la Transition numérique et de la réforme de l’administration a dévoilé les horaires qui seront adoptés par les administrations pendant le mois de ramadan.

Les horaires de travail dans les administrations, les établissements publics et les collectivités territoriales seront adaptés, comme chaque année, au ramadan. Celles-ci ouvriront de 09h00 à 15h00, du lundi au vendredi, indique la Direction de la modernisation et de l’administration, relevant du ministère de la Transition numérique et de la réforme de l’administration.

Les employés pourront bénéficier de facilités pour qu’ils puissent accomplir la prière du vendredi, ajoute la même source.

Ce changement d’horaires intervient conformément à l’arrêté du ministre chargé de la modernisation des secteurs publics n° 05.1899 publié le 25 chaâbane 1426 (30 septembre 2005), fixant les horaires de travail dans les administrations de l’État et les collectivités locales durant le mois du ramadan.

Le Maroc va repasser à l’heure légale GMT le dimanche 27 mars à 03h00. L’heure du royaume sera retardée de 60 minutes dimanche 27 mars à 03h00 et sera avancée de 60 minutes (GMT +1) le dimanche 8 mai 2022 à 02h00.