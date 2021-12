Royal Air Maroc a annoncé la programmation de vols spéciaux à destination de la France du 11 au 13 décembre prochains.

« Nous informons nos clients que des vols spéciaux (soumis à autorisation spéciale) au départ du Maroc et à destination de la France sont programmés du 11 au 13 décembre 2021 », a tweeté aujourd’hui la compagnie aérienne nationale. Pour rappel, tout voyageur vers de la France doit être muni du résultat négatif du test PCR ou antigénique réalisé moins de 48h avant le départ du vol.

MISE A JOUR – VOLS SPECIAUX Nous informons nos Clients que des vols spéciaux (soumis à autorisation spéciale) au départ du Maroc et à destination de la France sont programmés du 11 au 13 Décembre 2021.

Plus d'info: https://t.co/wdqI5xusFf — Royal Air Maroc (@RAM_Maroc) December 6, 2021

Déjà le 3 décembre, la compagnie nationale avait annoncé des vols spéciaux au départ que des vols spéciaux au départ du Maroc et à destination de l’Espagne, la France et la Mauritanie seraient programmés entre le 7 et le 10 décembre.

Pour rappel, le comité Interministériel de suivi du covid-19 avait annoncé la suspension des vols passagers à destination du Maroc pour une durée de deux semaines à partir du 28 novembre dernier, et ce en raison de la propagation du nouveau variant Omicron à travers le monde.