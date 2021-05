A Rabat, une fillette de 7 ans a récemment trouvé la mort dans un accident provoqué par un jeune homme qui a pris la fuite après les faits. Il a été retrouvé et arrêté par la police lundi dernier.

Encore une histoire de « fils de riches » qui se croient au-dessus des lois et provoquent des nuisances fatales. Le 2 mai dernier, une fillette de 7 ans est morte sur le coup à cause d’un accident de voiture sur le boulevard Allal El Fassi, dans la zone d’El Irfane, à Rabat. Il a également blessé les parents de la victime et son petit frère qui ont été évacués et admis en réanimation aux urgences de l’Hôpital Cheikh Zaid à Rabat.

Selon les éléments de l’enquête, le jeune conducteur issu d’une famille aisée roulait à contresens et à grande vitesse, 120 km/heure, alors que la limite autorisée est de 60 km/heure.

Le mis en cause a pris la fuite mais les services de police ont pu quand même l’identifier après avoir lancé un mandat de recherche à son encontre. Introuvable à son domicile dans le quartier Hay Riad, il a finalement été détecté dans un appartement à Skhirate lors d’une descente des éléments de la brigade antigang de la wilaya de police de la capitale.

Interpellé, le jeune a été placé en garde à vue et soumis à un interrogatoire, il a été arrêté lundi dernier par les services de police, en attendant d’être déféré devant le procureur général près la Cour d’appel de Rabat, relatent plusieurs médias.

C’est la deuxième fois qu’il commet un accident de la circulation avec délit de fuite. Une petite fille avait également perdu la vie mais un arrangement avait été convenu entre les parties, sans que des poursuites judiciaires ne soient engagées. Dans le cas actuel, la famille des victimes a annoncé vouloir engager un procès.