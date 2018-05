Rabat: ouverture de la 4e session du parlement arabe

Les travaux de la 4e session du parlement arabe se sont ouverts, mercredi au siège de la Chambre des conseillers à Rabat.

Cette session sera axée sur les derniers développements survenus dans la région arabe, ainsi que sur les résultats du dernier Sommet arabe et la poursuite des efforts du Parlement arabe en faveur des questions arabes stratégiques dont la cause palestinienne.

La tenue de cette séance au Maroc intervient pour renforcer les relations interarabes et promouvoir la coopération et la coordination entre le Parlement arabe et la Chambre marocaine des conseillers, indique un communiqué de l'institution arabe.