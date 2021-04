La Chambre des représentants et les Archives du Maroc ont signé, mercredi à Rabat, une convention de partenariat et coopération visant à promouvoir la documentation, l’archivage et la préservation de la mémoire parlementaire.

Cette convention, signée par le président de la Chambre des représentants Habib El Malki et le directeur des Archives du Maroc Jamaâ Baida, vise également à fournir les conseils, l’assistance et le soutien technique nécessaires pour la gestion et l’organisation des archives de l’institution législative.

Intervenant à cette occasion, le président de la Chambre a souligné que la mémoire parlementaire constitue un pilier de la mémoire nationale, tout en illustrant le développement institutionnel et constitutionnel ancestral du Royaume.

L’institution législative marocaine a choisi, par le biais de cette convention, d’honorer plusieurs décennies de mémoire parlementaire et de générations de représentants du Royaume, ainsi que de valoriser les réalisations accumulées toutes ces années, a souligné M. El Malki.

Pour sa part, M. Baida a relevé que cette convention revêt un caractère particulier, dont trois connotations fondamentales. Ainsi, selon lui, les Archives du Maroc ont vu le jour au sein de l’institution parlementaire, grâce à l’adoption de la loi n° 69-99 relative aux archives en 2007.

De même, il a souligné que cette signature constitue une opportunité pour renforcer les relations des Archives du Maroc avec une institution représentant toutes les composantes du peuple marocains, mettant en avant les valeurs de modernité et de démocratie communes entre les archives du Maroc et la Chambre des représentants.

Enfin, M. Baida a indiqué que les Archives du Maroc représentent un centre d’expertise et d’accompagnement aux secteurs publics marocains, notamment dans l’organisation de leurs archives, qui constituent des outils de gouvernance, de transparence et de gestion rationnelle des affaires publiques.