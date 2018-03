Rabat: après le divorce, un quinquagénaire tue son ex-épouse MRE

Le service préfectoral de la police judiciaire de Rabat a procédé, vendredi soir, à l’arrestation d’un individu de 50 ans soupçonné d’avoir agressé son ex-épouse à l’aide d’une arme blanche entraînant sa mort.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le prévenu a exposé la victime, une belge d’origine marocaine, à une agression physique par une arme blanche à cause de différends provoqués vraisemblablement par leur divorce, lui causant des blessures graves, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN). La même source précise que la victime a été transférée à l’hôpital où elle a perdu la vie à cause de l’aggravation de ses blessures.

L’arme blanche utilisée dans l’agression a été saisie, alors que le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent et ce pour élucider les tenants et les aboutissants de cet acte criminel, conclut la même source.