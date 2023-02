L’ancien ministre et actuel président de la commission parlementaire mixte Maroc-UE a répondu au grand reporter du Figaro Georges Malbrunot.

Lahcen Haddad n’a pas tardé à répondre à Georges Malbrunot, grand reporter au Figaro, qui a révélé lundi de nouveaux éléments liés au Qatargate. Selon lui, « la justice belge a transmis aux autorités françaises des mandats d’arrêt contre « plusieurs responsables marocains » impliqués dans ce scandale de corruption.

« Et pourquoi la justice belge demande-t-elle aux autorités françaises et pas aux autorités marocaines? À ce que je sache le protectorat français du Maroc est bel et bien terminé depuis 1956. Le sait-elle? Le savez-vous? », a riposté celui qui préside de la commission parlementaire mixte Maroc-UE.

Et pourquoi la justice belge demande-t-elle aux autorités françaises et pas aux autorités marocaines? A ce que je sache le protectorat français du Maroc est bel et bien terminé depuis 1956. Le sait-elle? Le savez-vous? @Malbrunot @Le_Figaro #néocolonialisme https://t.co/zjGhtSPa77 — Lahcen Haddad, PhD (@Lahcenhaddad) February 13, 2023

Fin janvier, l’ancien ministre du tourisme avait accusé « l’Etat profond français » d’être à l’origine de la récente résolution du Parlement européen critiquant la détérioration de la liberté de la presse au Maroc.

Lire aussi: Qatargate: l’eurodéputé italien Andrea Cozzolino arrêté à Naples

« Je pense qu’une partie de l’Etat profond en France est embarrassée par les victoires sécuritaires et diplomatiques du Maroc », avait-il affirmé lors d’un forum organisé par la MAP. Il avait alors également regretté qu’un « proche de la présidence française », Stéphane Séjourné, chef du groupe Renaissance à Bruxelles, ait été « l’un des architectes de la résolution ».