Prochaine visite au Maroc du secrétaire d’État adjoint américain aux Affaires du Proche-Orient

Le secrétaire d’État adjoint américain aux Affaires du Proche-Orient, David Schenker est attendu prochainement au Maroc pour une visite destinée à «promouvoir davantage le partenariat stratégique» entre Washington et Rabat, a indiqué lundi le département d’État des Etats-Unis.

«Au Maroc, le secrétaire adjoint Schenker, accompagné de l’ambassadeur David T. Fischer, rencontrera des représentants du gouvernement pour discuter des possibilités d’accroître la coopération économique et sécuritaire afin de promouvoir davantage le partenariat stratégique américano-marocain», a souligné la même source dans un communiqué.

La visite dans le Royaume s’inscrit dans le cadre d’une tournée du haut diplomate américain (du 12 au 21 octobre) qui commence au Liban et se termine au Royaume-Uni.

Reflet d’une alliance solide et ancienne, le partenariat stratégique entre le Maroc et les Etats-Unis englobe une multitude de volets diplomatique, de défense et économique, ainsi que les échanges culturel et humain.

Plusieurs instruments ont été mis en place par les deux parties pour permettre à ce partenariat de déployer son plein potentiel, notamment le Dialogue stratégique, le Conseil Consultatif de Défense, l’accord de libre échange, l’unique en son genre dans le continent africain, outre les deux compacts du Millenium Challenge.